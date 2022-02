Admira-Verteidiger wechselt leihweise zu Wacker Innsbruck

Bevor das Transferfenster am kommenden Montag (7.2.) schließt, gibt der FC Flyeralarm Admira noch einen Spieler ab: Julian Buchta wechselt leihweise bis Saisonende zu Wacker Innsbruck in die 2. Liga. Darüber hinaus sichert sich der Tiroler Traditionsverein eine Kaufoption für den Abwehrspieler.



Der 21-jährige Verteidiger kam im Jänner 2013 in die Südstadt und arbeitete sich durch sämtliche Nachwuchsteams. Am 11. September 2020 feierte der gebürtige Mödlinger sein Bundesliga-Debüt gegen SK Rapid. Eine weitere Partie in Österreichs höchster Spielklasse folgte am 21. Mai 2021 gegen Altach.

Julian Buchta:

„Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum FC Wacker Innsbruck geklappt hat. Ich möchte mich hier beweisen und natürlich so viele Spiele wie möglich absolvieren. Ich bin mir sicher, dass mehr Qualität in der Mannschaft steckt, wie der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Ich werde versuchen meinen Teil dazu beizutragen, damit wir zurück in die Erfolgsspur zu kommen!“

Bild: Wacker Innsbruck