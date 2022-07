Admira zittert sich eine Runde weiter

via

via Sky Sport Austria

Die Admira meistert die erste Runde im ÖFB-Cup. Die Südstädter setzen sich bei der SpVgg Purgstall mit 4:2 (2:0) durch.

Bereits in der zehnten Spielminute stellt der Bundesliga-Absteiger auf 1:0. In Minute 26 folgt das 2:0 – gleichzeitig der Pausenstand.

Nach Seitenwechsel markiert Purgstall den Anschlusstreffer zum 1:2 (52.). Nur wenige Minuten später stellt die Admira den alten Abstand aber wieder her (60.). Der Klub aus der niederösterreichischen 2. Landesliga West gab sich aber nicht geschlagen. In Minute 65 trifft der Amateurklub erneut zum Anschluss. In der ersten Minute der Nachspielzeit macht der Zweitligist mit dem Treffer zum 4:2 alles klar.

Bild: GEPA