ADMIRAL Bundesliga auf Platz drei: Das sind die torreichsten Ligen Europas

Die ADMIRAL Bundesliga zählt zu den torreichsten Ligen Europas. Mit im Schnitt 2,93 Treffern pro Spiel liegt die höchste Spielklasse Österreichs auf Rang drei in dieser Tabelle. Das haben die Fußball-Statistiker von „Opta“ bekannt gegeben.

Tore, Tore, Tore: Welches Land hat aber eigentlich die torreichste Liga in Europa? Die Deutsche Bundesliga ist wieder die torreichste der Top-10-Ligen in Europa. Im Durchschnitt fallen in der Bundesliga 3,17 Tore pro Partie. Damit knackt Deutschlands erste Liga als einzige Spielklasse den Schnitt von drei Toren pro Spiel. Die Bundesliga war bereits in den Spielzeiten 2017/18, 2018/19 und 2019/20 durchgehend die torreichste Top-Liga Europas.

Hinter Deutschland rangiert die niederländische Eredivisie auf Platz. In der höchsten Fußball-Liga der Niederlande fallen im Schnitt 2,97 Tore pro Begegnung. Dahinter folgt die ADMIRAL Bundesliga auf Platz drei mit 2,93 Treffern pro Spiel.

Das torreichste Spiel im Jahr 2022 ereignete sich am 4. September, als Austria Klagenfurt das Kärntner Derby beim Wolfsberger AC mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Die höchsten Siege im Kalenderjahr 2022 konnten der FC Red Bull Salzburg und der LASK einfahren. Die Salzburger gewannen in Lustenau und Klagenfurt jeweils mit 6:0, die Linzer fertigten die WSG Tirol in Pasching ebenfalls mit 6:0 ab.

Die torreichsten Top-10-Ligen Europas im Jahr 2022:

Bundesliga | Deutschland | 3,17 Tore pro Spiel Eredivisie | Niederlande | 2,97 Tore pro Spiel ADMIRAL Bundesliga | Österreich | 2,93 Tore pro Spiel Jupiler Pro League | Belgien | 2,89 Tore pro Spiel Ligue 1 | Frankreich | 2,87 Tore pro Spiel Premier League | England | 2,83 Tore pro Spiel Scottish Premiership | Schottland | 2, 69 Tore pro Spiel Serie A | Italien | 2,65 Tore pro Spiel Primeira Liga | Portugal | 2,53 Tore pro Spiel La Liga | Spanien | 2,51 Tore pro Spiel

Bild: GEPA