Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga mit dem Duell LASK gegen den TSV Hartberg in die Meistergruppe der Saison 2025/26. Neben den Linzern und den Oststeirern dürfen auch Titelverteidiger Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Austria Wien und der SK Rapid um den Meistertitel und die europäischen Startplätze spielen. Sky Sport Austria blickt zurück auf die torreichsten Begegnungen der Meistergruppe in der Bundesliga.

Seit der Saison 2018/19 wird die österreichische Fußball-Bundesliga nach 22 Runden in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe geteilt. Bisher gab es nach 22 Spieltagen auch immer die Punkteteilung. Die Punkte aller zwölf Bundesligisten wurden halbiert. Bei ungrader Punktzahl erhielt das Team ein Sternchen, mit dem es bei Punktegleichheit mit einem Verein ohne Sternchen vorgereiht werden würde. Ab der kommenden Saison fällt diese Regel jedoch.

Sky Sport Austria blickt zurück auf die torreichsten Spiele, die es seit der Spielzeit 2018/19 in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga gab.

Red Bull Salzburg – SKN St. Pölten 7:0 (Runde 32/Saison 2018/19)

Die Bullen verabschiedeten sich am Tag ihrer Meisterfeier im Jahr 2019 unter anderem von Torjäger Munas Dabbur und Trainer Marco Rose. Der SKN kam in Salzburg unter die Räder. Die Treffer erzielten Dabbur (9., 47.), Albert Vallci (36.), Fredrik Gulbrandsen (56.), Hannes Wolf (67., 87.) und Jerome Onguene (82.). Die Gäste schlossen den Grunddurchgang als Tabellensechster und damit Letzter der Meistergruppe ab. Der 7:0-Erfolg der Salzburger war der bis dato höchste Heimsieg in einem Meistergruppen-Spiel der Bundesliga.

Red Bull Salzburg – Sturm Graz 5:2 (Runde 31/Saison 2019/20)

Der in Runde 31 bereits feststehende Meister Salzburg gewann im eigenen Stadion gegen Sturm Graz mit 5:2 (1:0), die Treffer erzielten Karim Adeyemi (22.), Jerome Onguene (53.), Dominik Szoboszlai (73.), Sekou Koita (85.) und Mergin Berisha (88.) beziehungsweise Otar Kiteishvili (79.) und Juan Dominguez (87.). Ein enttäuschendes Sturm Graz beendete die Saison auf dem letzten Tabellenrang der Meistergruppe und verpasste damit vorzeitig eine Qualifikation für den Europacup.

LASK – Red Bull Salzburg 2:5 (Runde 31/Saison 2020/21)

Aufgrund einer klaren Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg verpasste der LASK in der Saison 2020/21 die Top drei der ADMIRAL Bundesliga. Für die Bullen trafen Enock Mwepu (20.), Noah Okafor (21.) Patson Daka (44.) und Karim Adeyemi (67., 72.). Für den LASK war der aktuelle Austria-Stürmer Johannes Eggestein (19.) und Dominik Reiter (84.) erfolgreich. Zudem verschoss Eggestein einen Strafstoß (70.) und Salzburgs Antoine Bernede flog vom Platz (72.). Der LASK beendete die Saison später auf Platz vier, Salzburg wurde abermals Meister.

Austria Klagenfurt – Red Bull Salzburg 4:3 (Runde 28/Saison 2023/24)

Der spektakuläre Sieg von Austria Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg stellte in der Saison 2023/24 wohl eine Vorentscheidung im Titelkampf dar. Die Bullen vergaben eine 2:0 Pausenführung und wurden aufgrund der Niederlage von Sturm Graz von der Tabellenspitze verdrängt. Die Grazer wurden später Meister, Salzburg nur Zweiter. Karim Konate (10., 18.) sorgte für die Pausenführung. Solomon Bonnah (52.) und Triplepacker Andy Irving (63., 74., 85./Foulelfmeter) drehten die Partie später für die Kärntner. Ein Anschlusstreffer von Strahinja Pavlovic (87.) kam zu spät.

Red Bull Salzburg – LASK 7:1 (Runde 32/Saison 2023/24)

Auch ein Kantersieg am letzten Spieltag der Saison 2023/24 gegen den LASK reichte Red Bull Salzburg nicht für den Titelgewinn, da Sturm Graz das Parallelspiel gegen Klagenfurt gewinnen konnte. Die Treffer in diesem Acht-Tore-Spektakel erzielten Sekou Koita (7., 71.), Luka Sucic (8., 61./Foulelfmeter), Strahinja Pavlovic (36.), Karim Konate (68.) und Dorgeles Nene (78.), sowie auf der Gegenseite Moses Usor (25.).

SK Rapid – Red Bull Salzburg 2:7 (Runde 29/Saison 2019/20)

In der 29. Runde der Bundesliga-Saison 2019/20 fügte Red Bull Salzburg dem SK Rapid eine historische Heimpleite zu. Die Bullen schossen Rapid mit 7:2 aus dem eigenen Stadion. Noah Okafor (22.), Enock Mwepu (30.), Dominik Szoboszlai (39.), Albert Vallci (44.), Andre Ramalho (60.), Zlatko Junuzovic (65.) und Hwang Hee-chan (79./Elfmeter) trafen für die Gäste. Ercan Kara (19.) und Taxiarchis Fountas (92.) waren auf der Gegenseite erfolgreich.

Wolfsberger AC – SK Rapid 1:8 (Runde 23/Saison 2020/21)

Den bisher höchsten Auswärtssieg in einem Meistergruppen-Spiel feierte der SK Rapid. Im ersten Spiel nach der Punkteteilung fuhren die Hütteldorfer einen 8:1-Sieg beim Wolfsberger AC ein. Taxiarchis Fountas (22., 58., 61.), Ercan Kara (32.), Maximilian Ullmann (57.), Jonathan Scherzer mit einem Eigentor-Doppelpack (70., 84.) und Yusuf Demir (78.) trafen für Rapid, Thorsten Röcher betrieb aufseiten des WAC nur noch Ergebniskosmetik. Es war der höchste Sieg des SK Rapid seit November 2008.

