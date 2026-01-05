Ägypten zittert sich ins Afrika-Cup-Viertelfinale

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup mit viel Mühe das Viertelfinale erreicht.

Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah gewann im Achtelfinale gegen Underdog Benin glanzlos mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung und trifft in der Runde der besten acht nun auf Titelverteidiger Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) oder Burkina Faso.

Schmeichelhafter Sieg für Salah und Co.

Marwan Attia (Al Ahly FC) brachte den haushohen Favoriten im marokkanischen Agadir mit einem Traumtor in Führung (69.). Benins Joker Jodel Dossou erzielte den Ausgleich und sorgte für die Verlängerung (83.), in der Attias Klubkollege Yasser Ibrahim (97.) und Salah (120.+4) den Turnier-Mitfavoriten schließlich zum schmeichelhaften Sieg schossen.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, die beste Gelegenheit für Ägypten hatte der langjährige Bundesligaprofi Omar Marmoush, der bei einem Konter in letzter Not von Benin-Keeper Marcel Dandjinou gestoppt wurde (8.). Nach einer Ecke von Salah scheiterte auch Innenverteidiger Ramy Rabia freistehend an Dandjinou (56.), ehe ein schöner Spielzug samt Sonntagsschuss von Attia die Führung brachte. Benin aber blieb dran und belohnte sich mit einem Ping-Pong-Tor. Erst in der Verlängerung machte der Favorit was Weiterkommen perfekt.

Der dreimalige Afrikameister Elfenbeinküste und Burkina Faso spielen ihr Achtelfinale am Dienstagabend in Marrakesch.

(SID)

Bild: Imago