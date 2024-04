Ältester Profi und Torschütze: Jagr bricht zwei Howe-Rekorde

Tschechiens Eishockey-Denkmal Jaromir Jagr hat zwei Altersrekorde des legendären Gordie Howe gebrochen. Jagr kam für seinen Klub Rytiri Kladno am Donnerstag erstmals nach seinem 52. Geburtstag zum Einsatz und traf beim 7:2 gegen VHK Vsetin in der Relegation um den Verbleib in der höchsten tschechischen Liga.

Mit 52 Jahren und 63 Tagen löste Jagr damit Howe als weltweit ältesten Profi im regulären Spielbetrieb ab. Der 2016 verstorbene „Mr. Hockey“ Howe hatte 1980 mit 52 Jahren und elf Tagen sein letztes NHL-Spiel für die Hartford Whalers bestritten. 1997 wurde Howe mit 69 Jahren für eine Partie mit den Detroit Vipers in der unterklassigen IHL reaktiviert.

Howe hatte seinen letzten NHL-Treffer zwei Tage vor seinem letzten Spiel erzielt, damit ist Jagr nun auch ältester Profi-Torschütze der Welt. Der Stürmer bestreitet seine 36. Saison als professioneller Hockey-Spieler, debütiert hatte er 1988 als Teenager ebenfalls für Kladno.

In der NHL hat Jagr zwischen 1990 und 2018 1733 Hauptrunden-Spiele bestritten und liegt damit in der „ewigen“ Rangliste auf Platz vier. Howe (1767) ist hinter Patrick Marleau (1779) Zweiter.

