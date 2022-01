Änderungen am F1-Wochenende! So sieht der neue Zeitplan aus

via

via Sky Sport Austria

Bis zur neuen Formel-1-Saison sind es nur noch ein paar Wochen. Während die Teams noch an den neuen Autos feilen, hat die Formel 1 Änderungen am Wochenende vorgenommen. Grund dafür ist das Mammut-Programm mit 23 Rennen.

Die Formel 1 wird mit einem neu gestalteten Wochenendkalender in die Saison 2022 gehen. Das bisher viertägige Wochenende von Donnerstag bis Sonntag wird dabei auf drei Tage eingekürzt, um dem dicht gestaffelten Rennkalender mit 23 Grands Prix gerecht zu werden.

Donnerstag wird gestrichen

Dabei wird beim Donnerstag der Rotstift angesetzt. Dieser Tag stand bislang im Zeichen von Medienaktivitäten der Fahrer. Diese werden nun zukünftig erst am Freitag stattfinden – und zwar vor den beiden Traininigssessions. Diese müssten je nach Start der Pressekonferenzen zeitlich nach hinten verschoben werden.

Das sportliche Reglement sieht vor, dass die Medienaktivitäten „maximal zwei Stunden dauern und nicht später als eine Stunde und 30 Minuten vor dem Start von FP1 enden“. Inwiefern sich der Zeitplan bei einem Wochenende mit Sprint ändert, ist noch nicht klar.

Auch Monaco wird auf Freitag bis Sonntag gekürzt

An den regulären Grand-Prix-Wochenenden werden alle drei Trainingssessions eine Stunde lang sein – genau wie im vergangenen Jahr -, wobei sich der Samstag weiterhin aus Abschlusstraining (3. Freies Training) und Qualifying zusammensetzt. Am Sonntag findet wie gewohnt das Rennen statt.

Dies gilt auch für Monaco, wo der Medientag bislang traditionell am Mittwoch und das 1. und 2. Freie Training am Donnerstag stattgefunden haben.

Übersicht: So sieht der neue grobe Zeitplan an einem F1-Wochenende aus

Zeitplan: F1-Wochenende in der Saison 2022* WOCHENTAG EVENT Freitagmorgen Pressekonferenz der Fahrer Freitagmittag 1. Freies Training Freitagnachmittag 2. Freies Training Samstagmorgen Pressekonferenz der Teamchefs Samstagmittag 3. Freies Training Samstagnachmittag Qualifying Sonntagnachmittag Rennen

Was bedeutet die Änderung für den Zeitplan?

Die Änderungen für 2022 verlängern zwar die Freitage, aber unter dem Strich sparen sie – mit Blick auf einen Zeitplan mit 23 Rennen und einer Neuordnung in Monaco – auch 24 Tage Arbeit für das Personal der Teams während einer langen Saison.

Für dieses Jahr wurden noch keine konkreten Trainingszeiten bestätigt, aber es ist davon auszugehen, dass – zumindest bei den Rennen in Europa – die Mediensitzungen und Pressekonferenzen am frühen Freitagmorgen stattfinden werden.

Sollte das erste Training beispielsweise um 11:30 Uhr starten, müssten die Medienaktivitäten spätestens um 8 Uhr beginnen. Ebenso würde ein FP1 um 12:30 Uhr einen Beginn der Pressesitzungen um 9 Uhr ermöglichen.

Damit stünden den Medien die maximalen zwei Stunden zur Verfügung, während gleichzeitig eine 90-minütige Pause bis zum Beginn des 1. Trainings möglich wäre. Das zweite Training würde später am Freitagnachmittag stattfinden, mindestens zwei Stunden nach dem Ende von P1.

Pressekonferenzen der Teamchefs zukünftig am Samstag

Am Samstag und Sonntag bliebe die Streckenzeit unverändert. Dabei wird erwartet, dass Qualifying und Rennen jeweils um 15 Uhr Ortszeit bei den Events in Europa stattfinden.

Die einzige Änderung besteht darin, dass die Medienaktivitäten für die Teamvertreter (die Pressekonferenz der Teamchefs) nun am Samstagmorgen und nicht mehr am Freitag zwischen den Sessions stattfinden sollen.

Die konkreten Zeiten für die Veranstaltungen werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Die Saison beginnt am 20. März in Bahrain – wie gewohnt LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1.

*Der Zeitplan bezieht sich auf ein F1-Wochenende in Europa. Auf anderen Kontinenten wird sich dieser aufgrund der Zeitverschiebung bei den Tageszeiten verändern. Der Rahmen Freitag bis Sonntag gilt hingegen für alle Rennwochenenden.

