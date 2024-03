Ära von Präsident Pildner-Steinburg in Graz zu Ende

Beim Eishockey-Club Graz 99ers ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen. Der bisherige Clubchef Jochen Pildner-Steinburg hat das Präsidentenamt nach 25 Jahren an den Unternehmer Herbert Jerich übergeben.

Jerich ist ein langjähriger Unterstützer der Grazer, während des NHL-Lockouts 2012 hatte er unter anderem das Kurzzeit-Engagement des damaligen Superstars Thomas Vanek möglich gemacht.

Neues Führungsteam um Pildner-Steinburg

Ihr neues Führungsteam, dem auch General Manager Bernd Vollmann und der neue Sportdirektor Philipp Pinter angehören, wollen die 99ers kommenden Freitag in einer Pressekonferenz präsentieren. Pildner-Steinburg bleibt weiterhin Vorsitzender der ICE-Liga.

In dieser hatten die Grazer nach einer enttäuschenden Saison als Tabellenletzter die Play-offs verpasst. Mit Jerich an der Spitze könnte nun kräftig in die Mannschaft investiert werden.

(APA) / Bild: GEPA