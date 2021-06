Ärger auf der Tribüne! Mama Rabiot attackiert Mbappe und Pogba

via

Das Entsetzen war groß, nachdem Weltmeister Frankreich am Montag im Elfmeterschießen gegen die Schweiz aus der EM ausschied. Besonders die Mutter von Adrien Rabiot machte ihrem Ärger noch auf der Tribüne Luft.

Als wäre die Enttäuschung nach dem unerwarteten Ausscheiden im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz nicht schon groß genug gewesen, gab es Medienberichten zufolge auch noch einen Streit unter den Spielerfamilien – direkt auf der Zuschauertribüne.

Laut RMC Sport soll die Mutter von Adrien Rabiot, Veronique, erst den Ballverlust von Paul Pogba unmittelbar vor dem 3:3-Ausgleich gegenüber seiner Familie harsch kritisiert haben. Familie Pogba reagierte entsetzt und musste von der Security dem Bericht zufolge beruhigt werden. Wenige Zeit später widmete sich Madame Rabiot dann dem nächsten französischen Superstar.

Arroganzvorwurf gegen Mbappe

Nach dem verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappe, der das Aus der Franzosen besiegelte, soll es laut RMC Sport zu einem “hitzigen Austausch” zwischen dessen Familie und Veronique Rabiot gekommen sein. Rabiot habe Mbappes Vater gegenüber gesagt, dass er seinen umerziehen sollte und “weniger arrogant machen” sollte. Mbappes Vater soll verärgert reagiert haben.

Rabiots Schelte stoppte jedoch nicht bei den Familien, auch den dortigen Journalisten gegenüber soll sie ihre Meinung zu deren Berichterstattung über Mbappe gesagt haben. Die beteiligten Familien seien dem Bericht zufolge schockiert über den Wutausbruch gewesen.

