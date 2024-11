AFBÖ kooperiert mit New England Patriots

Der American Football Bund Österreich (AFBÖ) geht künftig eine Kooperation mit den New England Patriots aus der NFL ein.

Wie der heimische Verband am Donnerstagabend mitteilte, sieht die Zusammenarbeit unter anderem gemeinsame Veranstaltungen mit dem sechsfachen Super-Bowl-Champion vor, um Football noch populärer zu machen. Insbesondere soll die kontaktlose Variante Flag Football, die in vier Jahren bei den Sommerspielen in Los Angeles olympisch sein wird, gefördert werden.

Vorgesehen sind gemeinsame Trainingscamps und Flag-Football-Turniere in Österreich. „Ich freue mich sehr über die Kooperation mit den New England Patriots, dem erfolgreichsten NFL-Team des jungen Jahrtausends,“ wird AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck in einer Verbandsaussendung zitiert. „Uns eint neben vielen Gemeinsamkeiten vor allem das Ziel, Begeisterung für American Football zu wecken.“ Mit Hilfe der Patriots wolle man Flag Football verstärkt an Österreichs Schulen bringen.

Vereinbart wurde die neue, vorerst bis 2028 laufende Partnerschaft am vergangenen Wochenende im Rahmen des NFL-Gastspiels in München, das die Carolina Panthers und die New York Giants bestritten. „Die Zusammenarbeit mit dem AFBÖ ist ein wichtiger Schritt, unsere Präsenz in Österreich zu steigern“, verwies Joe Dorant, Senior Director of International Business der New England Patriots, auf die internationale Wachstumsstrategie des Clubs. Die Patriots sind das erste NFL-Team, das in der DACH-Region eine Kooperation mit einem nationalen Football-Verband eingeht. Bereits seit dem Vorjahr arbeitet New England mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zusammen.

(APA) / Artikelbild: Imago