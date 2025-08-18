Affengruber feiert La-Liga-Debüt mit Punktgewinn für Elche

David Affengruber hat bei der Rückkehr des Elche CF ins spanische Fußball-Oberhaus mit dem Aufsteiger ein Remis geholt.

Das Team aus der Region Valencia erreichte am Montagabend im Heimspiel gegen Betis Sevilla dank eines späten Treffers ein 1:1 (0:1). Der ehemalige Sturm-Graz-Profi Affengruber war in der Innenverteidigung wie in der Aufstiegssaison gesetzt. Elche war 2023 aus La Liga abgestiegen.

Aitor Ruibal (21.) brachte Betis nach einem Gegenstoß voran, die Gäste vergaben in der zweiten Halbzeit noch eine gute Möglichkeit auf das zweite Tor. Elche hatte Probleme, wirklich Gefahr zu erzeugen, ehe German Valera eine gelungene Kombination in der 81. Minute zum Ausgleich vollendete. Am Samstag wartet auf den Aufsteiger im Auswärtsspiel bei Atletico Madrid die nächste schwierige Aufgabe.

