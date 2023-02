via

via Sky Sport Austria

Sturm Graz hat zum Frühjahresauftakt einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SK Rapid erkämpft. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit, David Affengruber war nach einem Freistoß per Kopf zu Stelle – der erste Treffer in der Merkur Arena für den Innenverteidiger. Nach dem Spiel sprach der 21-Jährige im Sky-Interview über das Spiel.