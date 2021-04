“Affront gegen Bayern München” – Magath kritisiert Flick

Felix Magath bei Sky90 – Die Unibet Fußballdebatte mit klaren Worten zu Bayern-Trainer Hansi Flick.

“Es kann mir doch keiner erzählen, dass das eine spontane Aktion war. Ich bin nicht für Flick oder für Brazzo. Ich glaube seit Wochen, dass Flick Bundestrainer werden will und ich halte diese Lösung auch die beste für den deutschen Fußball.

Dass er jetzt taktieren muss…. Ich meine, man muss sich in so einem Fall zusammensetzen. Es war klar, worauf es am Ende hinausläuft. (…) Er wollte weg. Das ist ein Affront gegen Bayern München. Zum Beispiel die Kaderplanung in der Öffentlichkeit so zu besprechen, das hat es noch nie gegeben. Auch Bayern kann jetzt nicht anders, als sich zu lösen. Es ist das beste für alle.”