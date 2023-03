AFL bleibt Zehner-Format treu – Bears Zweiter Grazer Verein

Die Austrian Football League (AFL) startet am 1. April in die zweite Saison nacheinander als Zehnerliga.

Was im vergangenen Jahr als Wagnis begonnen habe, habe „voll eingeschlagen“, sagte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck am Dienstag. 2023 ist der österreichische Anteil an der AFL noch größer, ersetzen doch die Styrian Bears als zweiter Grazer Verein neben den Giants die Znojmo Knights. „Ich freue mich auf eine wirklich tolle und spannende Saison“, betonte Eschlböck.

Ihren Titel erfolgreich verteidigen wollen die Danube Dragons. Das Team aus Floridsdorf hatte nach dem Meistertitel bereits eine Namensänderung in Vienna Dragons beschlossen, ruderte aber dann wieder zurück und blieb auch wegen der Fan-Reaktionen beim Bewährten. Der Stadtrivale Vienna Vikings sinnt nach der Final-Niederlage im vergangenen Juli auf Revanche.

Gespielt werden zunächst im Grunddurchgang zehn Runden, die letzte Runde vor dem Play-off steigt am 1. Juli. Die Austrian Bowl XXXVIII findet am 29. Juli wieder in der NV Arena in St. Pölten statt. Das Endspiel werde unabhängig von der Diskussion über die Zukunft von ORF Sport + vom Sender auf dem Küniglberg im linearen Fernsehen ausgestrahlt. „ORF Sport + kann ja auch nicht in der Sekunde abgedreht werden“, erklärte Eschlböck. Ins Stadion will man nach einem leichten Knick zuletzt wieder über 5.000 Zuschauer und Zuschauerinnen locken.

Neue digitale Plattform für Football-Fans in Entstehung

Zudem plant der Football-Verband einen mächtigen Schritt in Richtung Digitalisierung. Angekündigt wurde eine neue Online-Plattform als zentrale Anlaufstelle für Fans, auf der alle AFL-Streams, Nachrichten und Statistiken zu finden sein werden. „Der Plan ist, dass jedes Spiel des Grunddurchgangs gestreamt wird“, erklärte AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl. Daneben soll es Interaktionsmöglichkeiten „mit Elementen aus der amerikanischen NFL“ geben.

(APA)

Beitragsbild: GEPA