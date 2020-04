Ahlen, Genk, Malmö: Die ersten Profi-Vereine von Reus, Ibrahimovic, CR7 und Co.

Marco Reus in einem roten Trikot, Joshua Kimmich mit dem Red-Bull-Logo auf der Brust – Sky Sport blickt zurück und zeigt euch, für welche Klubs internationale Stars ihr Profi-Debüt gefeiert haben.

Mit Marco Reus und Sergio Ramos assoziiert man im ersten Gedankengang unweigerlich Borussia Dortmund und Real Madrid. Wenig verwunderlich, sind die beiden Stars doch die dienstältesten Profis und damit die Identifikationsfiguren ihrer Vereine. Sein Debüt im Profi-Geschäft feierte das Duo jedoch bei anderen Klubs.

ZUM DURCHKLICKEN: In diesen Trikots debütierten Reus, Ibrahimovic & Co.

1989 in der Ruhrgebietsmetropole geboren, spielte Reus schon in der Jugend in den schwarz-gelben Farben. Dann der Rückschlag: 2005 wurde er aussortiert, weil er als körperlich nicht robust genug galt. Eine Fehleinschätzung, wie sich Jahre später herausstellte. Und so nahm der Nationalspieler den Umweg über einen heutigen Fünftligisten.

Bild: Imago