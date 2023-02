Aigner/Aschenwald im Superteambewerb in Rasnov Dritte

via

via Sky Sport Austria

In Abwesenheit fast aller Topspringer haben Philipp Aschenwald und Clemens Aigner im zum Skisprung-Weltcup zählenden Super-Team-Bewerb von Rasnov (Rumänien) Platz drei belegt.

Das ÖSV-Duo musste sich in dem Bewerb mit je drei Durchgängen pro Springer mit 700,8 Punkten nur Deutschland mit Andreas Wellinger und Karl Geiger (736,9) und Slowenien mit Ziga Jelar und Maksim Bartolj (703,1) geschlagen geben.

Aschenwald (96,0 m/91,0/95,0) und Aigner (90,0/92,0/98,0) schafften vor allem dank eines starken dritten Durchgangs den Sprung auf das Stockerl.

So wie mit Ausnahme des Deutschen Wellinger fehlten in Rasnov auch die besten ÖSV-Springer. Stefan Kraft, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl und Daniel Tschofenig bereiten sich bereits auf die WM ab kommender Woche in Planica vor.

(APA)

Artikelbild: Imago