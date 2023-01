Aiwu-Klub Cremonese trennt sich von Coach

via

via Sky Sport Austria

Serie-A-Klub US Cremonese hat sich von Cheftrainer Massimiliano Alvani getrennt. Das gab der Verein am Samstagabend bekannt.

Nach der 2:3-Niederlage gegen AC Monza haben die Verantwortlichen den Italiener von seinen Aufgaben entbunden. Alvini war seit Sommer 2022 Trainer des Aufsteigers.

In 18 Spielen in der Serie A gelang dem Team um ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu kein einziger Sieg. Cremonese liegt mit sieben Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge soll Davide Ballardini, Ex-Trainer des FC Genua, der Nachfolger von Alvini werden.

(Red.)

Bild: Imago