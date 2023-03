via

via Sky Sport Austria

Ex-Rapidler Emanuel Aiwu war zu Gast beim Spiel der Hütteldorfer gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg. Der aktuell verletzte Innenverteidiger steht bei US Cremonese in der Serie A unter Vertrag und kämpft mit dem Tabellen-19. derzeit um den Klassenerhalt. Der 22-Jährige sprach im Sky-Interview über sein großes Ziel, von Teamchef Ralf Rangnick in die A-Nationalmannschaft berufen zu werden.