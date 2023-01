Aiwu und Cremonese kicken Serie-A-Leader Napoli aus Coppa Italia

Der SSC Napoli ist aus der Coppa Italia ausgeschieden. Der Tabellenführer der Serie A scheitert im Elfmeterschießen am Tabellenletzten US Cremonese und Ex-Rapidler Emanuel Aiwu.

Charles Pickel hatte Cremonese im Stadio Diego Armando Maradona zunächst in Führung gebracht (18.). Napoli gelang allerdings schnell per Doppelschlag die Wende: Juan Jesus (33.) und Giovanni Simeone (36.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. In Hälfte zwei rettete ein Treffer von Felix Afena-Gyan Cremonese in die Verlängerung (87.).

Aiwu kam erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung aufs Feld, nachdem sein Teamkollege Leonardo Sernicola mit Rot vom Platz gestellt wurde (100.). Im entscheidenden Elfmeterschießen trat der ÖFB-Legionär nicht selbst an. Allerdings verwerteten alle fünf seiner Mitspieler, bei Napoli vergab Stanislav Lobotka.

Bild: Imago