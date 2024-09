Ajax feiert fulminanten Auftaktsieg gegen Besiktas

Ajax Amsterdam feiert einen fulminanten Heimsieg gegen Besiktas Istanbul zum Auftakt der Europa League-Ligaphase und gewinnt klar mit 4:0!

Die Niederländer gehen in der 31. Minute per Abstauber durch Kian Fitz-Jim in Führung. In der zweiten Hälfte erhöht das dominant auftretende Ajax durch Mika Godts und Kenneth Taylor auf 3:0 nach 55 Minuten. In der 73. Minute krönt der 19-jährige Godts mit seinem zweiten Treffer einen erfolgreichen Europa League-Abend für die Niederländer.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Kian Fitz-Jim (31.)

2:0 – Mika Godts (51.)

3:0 – Kenneth Taylor (55.)

4:0 – Mika Godts (73.)

Bild: Imago