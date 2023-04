Ajax siegt mit Grillitsch in der Startelf

Ajax Amsterdam hat mit dem Niederösterreicher Florian Grillitsch wieder Rang zwei in der niederländischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Beim 4:0 (2:0)-Heimsieg über Fortuna Sittard stand Grillitsch in der Eredivisie zum zweiten Mal seit seinem Wechsel im vergangenen Herbst und erstmals seit über einem halben Jahr wieder in der Startelf des Titelverteidigers und wurde in der 72. Minute ausgetauscht.

Der Rekordmeister aus Amsterdam liegt nun wieder vor dem punktgleichen PSV Eindhoven (Philipp Mwene). Auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam (Gernot Trauner) fehlen vor dessen Abendspiel gegen Waalwijk fünf Zähler.

(APA)

Bild: Imago