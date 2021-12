Akagündüz wird Dornbirn-Cheftrainer

via

via Sky Sport Austria

Muhammet Akagündüz wird von der Akademie des SK Rapid Wien in die ADMIRAL 2. Liga zum FC Dornbirn (derzeit Platz 14) wechseln. Bei den Vorarlbergern übernimmt der 43-jährige Ex-Internationale ab Jahresbeginn 2022 die Position des Cheftrainers. Akagündüz erhält einen Vertrag bis Ende Mai.

Im grün-weißen Nachwuchs war der 10-fache ÖFB-Teamspieler zuletzt kurz als Interimstrainer der U18-Auswahl tätig, seit Oktober 2020 betreute er die U14-Mannschaft als Cheftrainer und hatte zusätzlich die Agenden als Bereichsleiter/Individualtrainer im Bereich U12 bis U15 inne.

Akagündüz war mit einer kurzen Pause fast ein Jahrzehnt für den SK Rapid als Trainer tätig, erstmals von Jänner 2011 bis März 2019, in dieser Zeit hatte er die Verantwortung für wechselweise insgesamt drei Akademie-Auswahlen (U15, U16 und U18) und war von Juli 2016 bis zu seinem vorübergehenden Abgang Cheftrainer der zweiten Mannschaft.

Muhammet Akagündüz: „Ich will den Verein so schnell wie möglich aus den Abstiegsplätzen rausholen und ein erfolgreiches Frühjahr ermöglichen. Ziel ist es, den Spielern dabei zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, sie mit neuen Impulsen zu begeistern, um sowohl individuell, aber vor allem als Mannschaft weiterhin in der Liga dabei zu sein. Der FC Mohren Dornbirn steht für ein familiäres Umfeld und ein geschlossenes Miteinander. Ich freue mich schon auf den Rückrundenstart, um endlich mit der Mannschaft loszulegen. Bis dahin heißt es: Gemeinsam mit Andreas Genser und Peter Handle anzupacken und alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Frühjahr zu schaffen, speziell eine junge, entwicklungs- und konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.“

Artikelbild: GEPA

Quelle: SK Rapid/FC Dornbirn