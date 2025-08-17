„Akte geschlossen“ – Stuttgart-Boss beendet Woltemade-Spekulationen

„Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen. Das weiß Bayern München. Das haben wir gemeinschaftlich so kommuniziert“, meinte VfB-Boss Alexander Wehrle vor Anpfiff des Supercups am Sky Sport Mikrofon.

“Die Akte ist geschlossen“ – Wehrle spricht bei Woltemade Machtwort

„Das Thema ist erledigt“

Nach wochenlangem Hin und Her zwischen Bayern und dem VfB bezüglich eines Transfers des Angreifers ist der Wechsel nun offenbar also gänzlich vom Tisch. Auch auf erneute Nachfrage unterstrich Wehrle: „Das Thema ist erledigt. Nick Woltemade spielte nächste Saison beim VfB Stuttgart.“

Wegen einer möglichen Gehaltserhöhung für den 23 Jahre alten Jungstar, der unbedingt nach München wechseln wollte und sich mit den Bayern einig war, habe man „schon vor ein paar Wochen mit seinem Berater zusammen gesessen“, so Wehrle weiter: „Insofern werden wir das auch in den kommenden Tagen nochmal machen, keine Frage. Wir sind daran interessiert, dass alle Parteien zufrieden sind.“

Bayern-Angebot zu niedrig

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bekräftigte bei Sat.1 den klaren VfB-Standpunkt: „Wir beschäftigen uns mit dem Thema ab sofort nicht mehr. “

Die Bayern hatten zuletzt nach Sky Sport Informationen ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro plus Boni plus Weiterverkaufsbeteiligung abgegeben, jedoch eine Abfuhr kassiert.

Nagelsmann: Situation um Woltemade „ein bisschen skurril“

Bundestrainer Julian Nagelsmann berichtete im Sky Sport Interview während der Halbzeitpause, dass er mit Woltemade gesprochen habe. Für ihn sei wichtig, dass die Nationalspieler vor der WM und der WM-Qualifikation Spielzeit bekommen würden und nicht, wo sie spielten.

So sieht Julian Nagelsmann die Causa Woltemade

Dafür sei die Wahrscheinlichkeit beim VfB höher. „Ich bin immer dafür, dass man da hingeht, wo man mehr Spielzeit bekommt“, betonte Nagelsmann. Die Situation um Woltemade rings um das Supercup-Duell zwischen Stuttgart und dem FC Bayern nannte Nagelsmann „schon ein bisschen skurril und nicht so einfach“.