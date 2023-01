Al-Nassr klärt über Ronaldo-Vertrag auf

via

Al-Nassr hat sich zum Vertrag von Cristiano Ronaldo geäußert. Dabei dementierte der Verein Gerüchte über die zukünftige Rolle des portugiesischen Superstars.

Kein Transfer hat in den vergangenen Tagen für so viel Aufsehen gesorgt wie der Wechsel von Cristiano Ronaldo zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr. Der 37-jährige Angreifer hat sich mit seinem neuen Vertrag von 200 Millionen Euro pro Jahr zum bestbezahlten Fußballer der Welt gemacht. Zudem soll er ein Handgeld in Höhe von 100 Millionen Euro bekommen haben.

Ronaldo bestbezahlter Fußballer der Welt

Es wurde daraufhin spekuliert, ob Ronaldo nach seiner aktiven Karriere als Botschafter für Saudi-Arabien fungieren würde. Der Golfstaat plant eine Bewerbung für die WM 2030 zusammen mit Ägypten und Griechenland. Al-Nassr selbst gab nun an, dass sich das neue Arbeitsverhältnis mit CR7 ausschließlich auf sportliche Belange beschränke.

Dabei bezieht sich der Verein lediglich auf den Spielervertrag. Darum ist es trotz des abgegebenen Statements nicht ausgeschlossen, dass Ronaldo als WM-Botschafter Saudi-Arabiens in Zukunft agieren wird.

