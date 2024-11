Alaba bei Real Madrid zurück im Training mit dem Ball

ÖFB-Star David Alaba hat auf dem Weg zurück von seiner schweren Knieverletzung ein weiteres Etappenziel erreicht.

Der Wiener ist bei seinem Verein Real Madrid wieder ins Training mit dem Ball eingestiegen, wie der spanische Fußball-Topklub am Donnerstag angab.

Aktuelle Bilder zeigen Alaba bei Übungen mit dem Spielgerät. Wann der seit fast einem Jahr mit einem Kreuzbandriss ausgefallene Verteidiger ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist weiter offen.

