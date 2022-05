Im UEFA-Supercup kommt es zu einem Österreicher-Duell. Am 10. August in Helsinki treffen Real Madrid mit David Alaba und Eintracht Frankfurt mit Martin Hinteregger und Trainer Oliver Glasner aufeinander.

Real gewann am Samstag in Paris mit einem 1:0 gegen Liverpool die Fußball-Champions-League, Frankfurt hat am 18. Mai in Sevilla die Europa-League dank eines 5:4 im Elfmeterschießen (1:1 nach Verlängerung) gegen die Glasgow Rangers für sich entschieden.

(APA)

Bild: Imago