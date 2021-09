Alaba kehrt für CL-Auftakt in Real-Kader zurück

via

David Alaba dürfte am Mittwoch sein Debüt für Real Madrid in der Champions League geben. Der ÖFB-Legionär steht nach einer Pause in der Liga im Aufgebot der Spanier für den Bewerbsauftakt bei Inter Mailand.

Beim 5:2-Erfolg gegen Celta Vigo musste Alaba zuletzt aufgrund muskulärer Probleme passen und fehlte erstmals in dieser Saison bei einem Pflichtspiel seines neuen Teams. Zuvor hatte Alaba in allen drei Spielen Östereichs bei der WM-Qualifikation mitgewirkt und unter anderem gegen Israel und Schottland durchgespielt.

Neben dem Verteidiger kehren auch Ferland Mendy und Luka Jovic ins Aufgebot zurück. Weiter nicht dabei sind Leih-Rückkehrer Gareth Bale sowie Mittelfeldspieler Toni Kroos.

Sky überträgt alle Spiele der Champions League live als Einzelspiel sowie in der Konferenz, das Duell des spanischen Traditionsteams mit dem italienischen Meister ist am Mittwoch ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen!

