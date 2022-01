Alaba mit Videobotschaft an Austria-Fans: „Ihr könnt euch immer auf mich verlassen“

via

Die Mitglieder des FK Austria Wien haben am Montagabend bei einer Generalversammlung den Einstieg der Investoren-Gruppe „Viola Investment GmbH-Freunde der Austria“ abgesegnet. Österreichs Fußball-Star David Alaba, dessen Familie auch beteiligt ist, hat per Video eine Botschaft geschickt.

„Die Austria Wien ist in meinem Herzen seit Kindheitstagen und deshalb möchte ich hier immer helfen und auch immer allen verbunden sein – auch jetzt. Ihr könnt euch immer auf mich verlassen“, sagt der Real-Star, der am Montag von der FIFA in die Weltelf des Jahres 2021 gewählt wurde.

