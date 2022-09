Alaba nach Real Madrid-Sieg zufrieden: „Über 90 Minuten verdient gewonnen“

via

via Sky Sport Austria

David Alaba und Real Madrid konnten am zweiten Spieltag der Champions League Gruppenphase gegen den RB Leipzig spät aber doch einen, laut dem ÖFB-Teamspieler, „verdienten“ Sieg einfahren. Tore von Federico Valverde in der 80., sowie Marco Asensio in der 91. Minute entschieden das Spiel. Alaba zeigt sich „sehr zufrieden“ mit der Leistung, Real Madrid marschiert aktuell von einem Sieg zum nächsten. Erfolgsrezept laut dem 30-Jährigen: „Gehen von Spiel zu Spiel, möchten das Spiel einfach erfolgreich bestreiten“.