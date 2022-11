Alaba nach Sieg gegen Italien: „Wollten Jahr erfolgreich beenden“

ÖFB-Kapitän David Alaba ist nach dem 2:0-Sieg über Europameister Italien sehr zufrieden mit der starken Mannschaftsleistung. Nach dem Kurz-Trainingslager in Spanien funktionieren die Abläufe und die Zusammenarbeit mit Teamchef Ralf Rangnick sehr gut, wie Alaba betont.

„Ich habe den Ball ganz gut getroffen, er ist ein bisschen geflattert, dann ist es nicht so einfach für den Tormann. Das Ziel war ganz klar, das Jahr erfolgreich zu beenden, so sind wir heute aufgetreten. Es war eine sehr gute und positive Woche in Marbella, wir hatten super Bedingungen, um uns gut vorzubereiten und den Trainer noch besser kennenzulernen, wir versuchen die Sachen anzunehmen und sie umzusetzen. Wir können uns heute ein bisschen freuen, dann gilt es nach vorne zu schauen. Wir wollen nächstes Jahr voll angreifen und unsere Ziele erreichen. Jetzt geht es ab in den Urlaub.

(APA/Red.)/Bild: GEPA