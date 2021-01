Alaba nennt Gründe für Defensiv-Schwäche

via

via Sky Sport Austria

Die Defensive der Bayern ist derzeit ein wunder Punkt. Abwehr-Chef David Alaba hat den Grund für die Schwäche ausgemacht. “Defensive Stabilität erreichst du nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung“, so der 28-jährige Innenverteidiger gegenüber der Bild. “Daher versuchen wir, immer mit elf Mann kompakt zu arbeiten. Zurzeit gelingt uns das als Mannschaft in ein paar Situationen nicht so gut.”

Nach 15 Bundesligaspiele stehen dem Rekordmeister bereits 24 Gegentore zu Buche. Vergangenes Wochenende verloren die Bayern nach 2:0-Führung noch mit 2:3 in Gladbach – unter anderem auch wegen eklatanter Ballverluste.

Bild: Imago