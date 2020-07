Alaba & Thiago: Rummenigge spricht von “anderen Lösungen”

via

via Sky Sport Austria

Die Verträge von Thiago und David Alaba beim FC Bayern laufen im Sommer 2021 aus und bisher konnten sich die Parteien nicht auf eine Verlängerung einigen. Im Rahmen der Vorstellung von Leroy Sane äußerte sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zu den Personalien:

“Bei Thiago ist der Stand: Hasan hatte immer gute Gespräche mit ihm. Er hat aber vor ein paar Wochen Hasan mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere was Neues machen möchte. Mit uns hat bis jetzt noch kein Klub gesprochen”, so Rummenigge, der zugab, dass eine Vertragsverlängerung mit dem Spanier aber “sehr schwierig” sei und Thiago gerne schon in diesem Sommer wechseln möchte.

Der 64-Jährige weiter: “Fakt ist, dass wir mit Thiago und auch David Alaba die ausstehenden Champions-League-Spiele bestreiten werden. Das gilt auch für David. Hasan ist in Gesprächen. Bis jetzt haben wir noch keine Lösung gefunden. Wir wollen verlängern. Sollte das nicht möglich sein, müssen wir uns mit anderen Lösungen befassen.”

Bild: Getty