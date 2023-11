Alaba vor Deutschland-Spiel: „Wir müssen uns vor niemandem verstecken“

Wie für viele seiner Teamkollegen birgt das Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr) im ausverkauften Wiener Happel-Stadion gegen Deutschland auch für David Alaba einen besonderen Reiz. Der Kapitän war von 2008 bis 2021 beim FC Bayern engagiert, holte in dieser Zeit insgesamt 27 Titel und bekommt es nun mit einigen ehemaligen Mitspielern zu tun – daher weiß er, was die ÖFB-Auswahl erwartet.

„Wir wollen das Jahr natürlich erfolgreich beenden, auch wenn es keine einfache Aufgabe wird“, sagte Alaba am Montag auf der Abschluss-Pressekonferenz. „Wir sind grundsätzlich eine Mannschaft, die sich vor niemandem verstecken muss. Auf der anderen Seite kennen wir die Stärken der Deutschen. Sie haben Weltklasse-Einzelspieler und sind auch als Team gefährlich.“

Die Negativ-Erlebnisse der DFB-Trupe in den jüngsten Testspielen dürfe man nicht überbewerten, betonte der Profi von Real Madrid. „Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht so waren, wie sie es sich vorgestellt haben, haben sie das Potenzial, erfolgreich Fußball zu spielen.“

Alaba hat nach eigenen Angaben regelmäßigen Kontakt zu Bayern-Profis, mit seinem Real-Kompagnon Antonio Rüdiger gibt es ohnehin einen ständigen Austausch. Dass die Bayern derzeit auf der Suche nach einem Innenverteidiger sind, tangiert Alaba nur peripher, einer Rückkehr an die Isar erteilte er relativ unverblümt eine Absage. „Ich fühle mich in Madrid sehr wohl und habe dort klare Ziele, die ich verfolgen möchte. Der Vertrag des 31-Jährigen beim spanischen Rekordchampion läuft noch bis 2026.

