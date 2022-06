Alaba vor Frankreich-Spiel: „Vorfreude riesig“

via

David Alaba blickt dem Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr) gegen Frankreich im Wiener Happel-Stadion erwartungsfroh entgegen.

Das Duell mit dem Weltmeister werde zeigen, wie es um den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend stehe, sagte der Real-Madrid-Profi am Donnerstag in Wien. „Die Vorfreude ist riesig. Das sind Mannschaften, mit denen wir uns messen wollen, und Spiele, die wir lieben zu spielen.“

Alaba warnt vor Teamkollege Benzema

Man sei sich bewusst, wie schwierig die Aufgabe gegen die „Bleus“ werde, betonte Alaba und warnte in diesem Zusammenhang unter anderem vor seinem Clubkollegen Karim Benzema. „Es ist etwas Besonderes, jeden Tag sehen zu können, wie hart und intensiv er arbeitet. Er hat eine herausragende Saison gespielt.“

Allzu großen Respekt vor dem Gegner will Alaba aber auch nicht an den Tag legen. „Wir werden sie noch einmal analysieren und dann versuchen, Lösungen zu finden“, kündigte der Wiener an. „Wir werden dagegenhalten, wollen aber nicht von unserem Spiel abweichen.“

