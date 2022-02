David Alaba hat nach einer mannschaftlich insgesamt schwachen Vorstellung mit Real Madrid eine 0:1-Hinspielniederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen PSG hinnehmen müssen.

Trotz der schlechteren Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen im Bernabeu glaubt der ÖFB-Teamspieler weiter an den Aufstieg ins Viertelfinale. „Das Rückspiel ist in Madrid. Wir wissen, was wir können und bleiben zuversichtlich“, sagte Alaba im Sky-Interview.

