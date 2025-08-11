Alajbegovic überragt! Das Ankick-Team der 2. Runde
Kerim Alajbegovic führt das Ankick-Team der 2. Runde an!
Der 17-jährige Salzburg-Shootingstar brachte die „Bullen“ beim 5:0-Heimsieg gegen den GAK mit einem sehenswerten Distanzschuss auf die Siegerstraße. Zudem lieferte er den Assist für den zweiten Treffer von Yorbe Vertessen.
Damit sammelte Alajbegovic starke 787 Punkte im Sky Sport Player Index!
Das Ankick-Team der 2. Runde
Silberberger schwärmt von Alajbegovic: „Ein Genuss, ihm zuzusehen“
