Alajbegovic überragt! Das Ankick-Team der 2. Runde

Kerim Alajbegovic führt das Ankick-Team der 2. Runde an!

Der 17-jährige Salzburg-Shootingstar brachte die „Bullen“ beim 5:0-Heimsieg gegen den GAK mit einem sehenswerten Distanzschuss auf die Siegerstraße. Zudem lieferte er den Assist für den zweiten Treffer von Yorbe Vertessen.

Das Ankick-Team der 2. Runde

Artikelbild: GEPA