Albtraum-Abend! Barca verliert Supercup-Finale – Messi sieht Rot

Athletic Bilbao hat zum dritten Mal den spanischen Fußball-Supercup gewonnen. Die Basken setzten sich am Sonntag in Sevilla gegen den FC Barcelona nach Verlängerung 3:2 durch.

Bilbao lag in der regulären Spielzeit durch Tore von Antoine Griezmann (40., 77.) zweimal zurück, schaffte durch Oscar de Marcos (42.) und Asier Villalibre in der 90. Minute zweimal den Gleichstand. Inaki Williams (94.) entschied kurz nach Beginn der Verlängerung mit dem 3:2 die Partie.

Für den unrühmlichen Schlusspunkt sorgte Lionel Messi. Der Superstar von Barcelona sah in der 120. Minute nach dem Eingreifen des Videoschiedsrichters die Rote Karte, nachdem er in einem Laufduell Villalibre mit einem Faustschlag an den Hinterkopf niedergestreckt hatte.

