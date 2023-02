Alcaraz bei Comeback in Buenos Aires gleich im Finale

Carlos Alcaraz fehlt nur noch ein Sieg zum perfekten Comeback nach viermonatiger Verletzungspause: Der Zweite der Tennis-Weltrangliste, der sich im November in Paris-Bercy eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte, besiegte am Samstag in Buenos Aires seinen spanischen Landsmann Bernabe Miralles klar mit 6:2,6:2. Er trifft im Finale am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) auf den Briten Cameron Norrie, der Thiem-Bezwinger Juan Pablo Varillas aus Peru mit 7:6(5),6:4 ausgeschaltet hat.

„Ich war nach der Verletzung ein bisschen down, also musste ich mein Selbstvertrauen und den Rhythmus wiederfinden“, sagte Alcaraz. Der US-Open-Sieger hätte eigentlich bei den Australian Open wieder starten wollen, zog sich dann aber ein Beinverletzung zu. „Jetzt hier mein erstes Turnier 2023 zu spielen und es ins Finale zu schaffen, ist speziell für mich.“

(APA)Bild: Imago