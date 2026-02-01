Alcaraz feiert großen Titel: Erst Party, dann Känguru-Tattoo

Nach seinem historischen Titelgewinn war Carlos Alcaraz bereit für eine lange Party-Nacht in Melbourne. Davor musste er aber noch bestens gelaunt ein paar Pflichttermine hinter sich bringen. Erst prostete der Spanier den Journalisten im Pressekonferenzraum mit einem gut gefüllten Sektglas zu, dann berichtete er noch schnell von seinem neuen Tattoo, dass er sich als Erinnerung an seinen Premierentitel bei den Australian Open stechen lassen will.

„Es wird ein Känguru, ganz sicher. Irgendwo an den Beinen“, sagte Alcaraz, der zuvor mit dem Viersatz-Finalsieg gegen Novak Djokovic als jüngster Spieler der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam vervollständigt hatte. Nach seinen jeweils ersten Siegen bei den anderen Major-Turnieren hatte sich Alcaraz ein Tattoo stechen lassen. So ziert etwa seit seinem Premierentriumph bei den French Open ein Abbild des Eiffelturms sein linkes Bein.

In den kommenden Tagen will sich der nun siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien ein paar Tage Zeit nehmen, um zu genießen. „Jetzt versuche ich einfach, mir Zeit zu nehmen, um zu realisieren, was ich erreicht habe“, sagte er: „Ich weiß, dass ich mit Pokalen, Turnieren und Erfolgen Geschichte schreibe. Für mich ist es eine Ehre, meinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben.“

Doch schon bald geht es auch für Alcaraz auf der Tour weiter. Was bleiben nun noch für Ziele? Neben dem Ziel, so viele Grand-Slam-Titel wie möglich einzuheimsen, hat Alcaraz natürlich noch weitere. „Es gibt Turniere, die ich unbedingt mindestens einmal gewinnen möchte. Ich möchte zum Beispiel mindestens einmal alle Masters 1000 gewinnen“, sagte er, „und dann gibt es noch die ATP Finals und den Davis Cup.“

Djokovic würdigt Alcaraz: „Schon jetzt legendär“

