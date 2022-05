Alcaraz gelingt souveräner Auftaktsieg bei French Open

via

Der bisherige Saison-Dominator hat sein Auftaktmatch bei den Tennis-French-Open souverän gestaltet. Carlos Alcaraz besiegte am Sonntag in Runde eins den argentinischen Lucky Loser Juan Ignacio Londero 6:4,6:2,6:0 und trifft nun auf seinen spanischen Landsmann Albert Ramos-Vinalos. Der 19-jährige Alcaraz benötigte auf den Court Philippe Chartrier nur einen Satz, um auf Touren zu kommen. Mit vier Saisontiteln in der Tasche ist die Nummer 6 des Events einer der Turnierfavoriten.

„Dieses Turnier ist sehr speziell. Ich habe es mir schon als Kind angesehen“, sagte Alcaraz, im vergangenen Jahr bei diesem Grand Slam aus der Qualifikation in die dritte Hauptrunde vorgestoßen. „Ein bisschen habe ich gebraucht, um meine Range zu finden und mich an die Größe des Courts zu gewöhnen.“

