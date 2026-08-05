Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab

Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung weiter pausieren und hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati (ab 13. August) abgesagt.

Das teilten die Turnierveranstalter mit. Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der auf der Meldeliste gestanden hatte, kann seinen Titel damit nicht wie erhofft verteidigen.

„Wir wissen, dass Carlos alles dafür tut, so schnell wie möglich auf die Tour zurückzukehren. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und freuen uns darauf, ihn künftig wieder in Cincinnati begrüßen zu dürfen“, sagte Turnierdirektor Bob Moran.

Start bei US Open wohl in Gefahr

Die erneute Absage nährt Zweifel an einem Start des 23-Jährigen bei den US Open (ab 30. August live bei Sky Sport Tennis – streame mit Sky X) in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Masters in Cincinnati gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsturnier auf die US Open.

Alcaraz fällt mit einer Handgelenksverletzung aus, die er sich im April in der ersten Runde des Turniers in Barcelona zugezogen hatte. Bereits die Masters in Madrid und Rom sowie die French Open und Wimbledon hatte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger deshalb ausgelassen.