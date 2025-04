Alcaraz sagt für Madrid-Masters ab

Tennis-Star Carlos Alcaraz muss für sein Heim-Turnier in Madrid passen. Der Weltranglisten-Dritte hat sich am Donnerstag, einen Tag vor seinem ersten Einsatz bei dem Masters-1000-Turnier in der spanischen Metropole, wegen einer Oberschenkel- und Leistenverletzung abgemeldet.

Für den 21-jährigen Lokalmatador, der sich die Verletzung im verlorenen Endspiel von Barcelona zugezogen hat, ist dies knapp ein Monat vor Beginn der French Open ein Rückschlag.

„Ich konnte die ganze Woche nicht trainieren und habe herausgefunden, dass ich Verletzungen im Oberschenkel und in der Leiste habe. Ich muss auf meinen Körper hören“, sagte der Monte-Carlo-Sieger. Er werde am Montag weitere medizinische Tests haben und danach sagen können, wie lange er ausfällt.

