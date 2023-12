Alcaraz schlägt Djokovic bei Exhibition in Saudi-Arabien

Carlos Alcaraz konnte am Mittwoch in Riyadh in Saudi-Arabien einen Satzrückstand aufholen und Novak Djokovic schlagen. In einer Exhibition die in freundschaftlicher Atmosphäre ausgetragen wurde, die gleichzeitig als Generalprobe für die Australian Open im nächsten Monat diente, triumphierte die Nummer 2 der Welt mit 4:6, 6:4, 6:4.

Die beiden besten männlichen Spieler der Welt traten in der saudischen Wüste beim Riyadh Season Tennis Cup gegeneinander an. Am Dienstag waren die Frauen an der Reihe: Aryna Sabalenka schlug Ons Jabeur in Riad und holte sich den Titel. Die Nummer 2 der Welt aus Weißrussland brauchte ebenfalls drei Sätze, um ihre tunesische Gegnerin zu schlagen, und gewann schließlich mit 4:6, 6:3, 6:2.

(Daily Mail)/Bild: Imago