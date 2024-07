Alcaraz spielt gegen Vukic seine Klasse aus

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat auch sein zweites Duell in Wimbledon souverän für sich entschieden.

Der 21 Jahre alte Spanier setzte sich am Mittwoch 7:6, (7:5), 6:2, 6:2 gegen den Australier Aleksandar Vukic durch. In der ersten Runde schlug Vukic Österreichs Nummer Eins Sebastian Ofner in einem Fünfsatz-Krimi knapp. Alcaraz, der nur im ersten Satz wirklich gefordert wurde, trifft nun auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Das Aufeinandertreffen mit Vukic hatte eine Vorgeschichte. Das zuvor einzige Duell der beiden Spieler hatte Vukic 2020 gewonnen – damals noch unter komplett anderen Vorzeichen. Alcaraz verlor damals in der Qualifikation der French Open als 17-Jähriger und Nummer 193 der Weltrangliste. Mittlerweile ist er zum Topstar im internationalen Sport aufgestiegen – und bewies seine Klasse erneut.

(SID)/Bild: Imago