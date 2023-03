Alcaraz steht im Achtelfinale von Miami

via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit der nächsten starken Vorstellung in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Der Spanier schlug in der dritten Runde Dusan Lajovic mit 6:0 und 7:6.

Im Achtelfinale trifft Alcaraz nun auf Tommy Paul. Der Australian-Open-Halbfinalist von 2023 gewann gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 7:5.

Rune gewinnt Duell gegen Schwartzman in Runde drei

Holger Rune zog sicher ins Achtelfinale ein. Gegen den Argentinier Diego Schwartzman gewann die Nummer sieben der Welt mit 6:4, 6:2.

Fritz schlägt Shapovalov

Taylor Fritz gab sich gegen Denis Shapovalov keine Blöße und gewann mit 6:4 und 6:4. Im Achtelfinale kommt es nun zum Duell zwischen Fritz und Rune.

Achtelfinale! Sinner mit souveränem Sieg über Dimitrov

Jannik Sinner überstand souverän die dritte Runde des ATP Turniers von Miami. Sinner schlug den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6:3 und 6:4. Der Italiener trifft nun im Achtelfinale auf Andrey Rublev.

Überraschung: Ruud scheitert an van de Zandschulp

Im norwegisch-niederländischen Duell zwischen Casper Ruud und Botic van de Zandschulp geht der Favorit leer aus. Der im Turnier von Miami an 3 gesetzte Ruud verliert gegen van de Zandschulp mit 6:3, 4:6 und 4:6.

