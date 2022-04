Alcaraz triumphiert auch in Barcelona – ab Montag Nummer neun

via

via Sky Sport Austria

Carlos Alcaraz kann seinen dritten Triumph im laufenden Tennisjahr feiern. Der spanische Shootingstar hat das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen.

Der 18-Jährige schlug seinen Landsmann Pablo Carreno-Busta im Finale in nur 65 Minuten mit 6:3, 6:2, ab Montag gehört Alcaraz in der Weltrangliste als Neunter erstmals zu den Top 10.

Bereits vierter Turniersieg

Alcaraz hatte zuletzt als jüngster Profi das Masters in Miami auf Hartplatz gewonnen, dazu siegte der Youngster aus Murcia in Rio de Janeiro (Sand). In Barcelona feierte er seinen insgesamt vierten Turniersieg.

Alcaraz klettert von rang elf auf neun

Den Sprung unter die Top 10 hatte Alcaraz in Barcelona bereits durch seinen Viertelfinalsieg gegen den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas perfekt gemacht. Bislang war Alcaraz im ATP-Ranking Elfter gewesen.

(SID) / Bild: Imago