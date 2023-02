Alcaraz trotz Beinproblemen im Rio-Finale

Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz hat trotz neuerlicher Probleme mit seinem Bein auch beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro das Finale erreicht. Dort traf der 19-jährige Spanier am Sonntag (ab 21:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame die ATP-Turniere mit Sky X um nur 15 Euro im Monat) wie in der Vorwoche bei seinem Titelgewinn in Buenos Aires auf den Briten Cameron Norrie. Im Halbfinale gegen den Chilenen Nicolas Jarry, das der US-Open-Sieger am Samstag nach Satzrückstand mit 6:7(2),7:5,6:0 für sich entschied, musste Alcaraz zweimal behandelt werden.

Alcaraz war im Vorjahr nach seinem US-Open-Titel zum jüngsten Weltranglisten-Ersten der Geschichte avanciert. Nach einer im November erlittenen Bauchmuskelverletzung ließ er die Australian Open im Jänner wegen einer Beinverletzung aus. Die neuerlichen Probleme wollte er nicht überbewerten. „Ich mache mir keine Sorgen darüber, das ist das Leben eines Tennisspielers“, sagte Alcaraz. „Mit ein wenig Schmerzen zu spielen ist normal für einen Tennisspieler – vor allem wenn es einen Sieg nach dem anderen gibt und man fast 14 Tage keine Pause hat.“

Die Weltranglisten-Führung hatte Alcaraz nach den Australian Open an Novak Djokovic abgeben müssen. Gewinnt er in Rio auch das zweite Sandplatz-Turnier nach seiner Verletzungspause, würde er den Rückstand auf den Serben weiter verringern. Acht Matches in Serie hat Alcaraz nach seinem Comeback in den vergangenen elf Tagen bereits gewonnen. „Ich hätte mir keinen besseren Start ins Jahr 2023 wünschen können.“

(APA)/Bild: Imago