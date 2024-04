Alcaraz verpasst Masters in Monte Carlo

Der spanische Weltranglistendritte Carlos Alcaraz kann verletzungsbedingt nicht beim ATP-Masters in Monte Carlo (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) antreten.

Der Wimbledonsieger teilte seine Absage aufgrund von Problemen am rechten Unterarm am Dienstag in den Sozialen Medien mit. „Ich wollte wirklich gerne spielen… wir sehen uns nächstes Jahr“, schrieb Alcaraz, der in Monaco bereits im Vorjahr gefehlt hatte.

Der Spanier hatte zuletzt seinen zweiten Platz in der Weltrangliste an Miami- und Australian-Open-Sieger Jannik Sinner aus Italien verloren. Mitte März hatte Alcaraz das Masters in Indian Wells überzeugend gewonnen.

