Alex vor Marc: Marquez-Doppelsieg in Katalonien

MotoGP-Ass Alex Marquez hat nach seinem Selbstfaller beim Samstag-Sprint am Sonntag zurückgeschlagen.

Der spanische Ducati-Fahrer gewann in Montmelo bei Barcelona den Grand Prix von Katalonien vor seinem Bruder und Markenkollegen Marc sowie den beiden KTM-Piloten Enea Bastianini und Pedro Acosta. Im WM-Gesamtklassement machte Alex fünf Punkte auf Marc gut. Letzterer hat aber weiter einen beruhigenden Vorsprung von 182 Zählern bei noch sieben ausstehenden Rennwochenenden.

Marc Marquez vor Titelgewinn

Alex Marquez startete von der Pole Position, wurde aber gleich in der ersten Kurve von seinem drei Jahre älteren Bruder überholt. Die Revanche gelang dem 29-Jährigen in Runde vier. Das Rennen an der Spitze blieb zwar bis zum Schluss eng, doch Alex gab die Führung nicht mehr her und feierte einen Heimsieg. Es war sein zweiter GP-Sieg heuer. Zudem unterbrach er die Siegesserie seines Bruders von zuletzt sieben Grand-Prix-Erfolgen in Serie.

Damit kann Marc Marquez den WM-Titel noch nicht nächste Woche beim GP von San Marino in Misano sicherstellen, sondern frühestens erst Ende September in Japan. Hinter dem Bruder-Duell entschied der Italiener Bastianini auf seiner Tech3-Maschine den KTM-internen Zweikampf mit Werksfahrer Acosta (ESP) für sich und schaffte seinen ersten Podestplatz als Fahrer des österreichischen Herstellers. Als 13. sammelte noch KTM-Tech3-Fahrer Maverick Vinales (ESP) drei WM-Zähler ein. Brad Binder (KTM/RSA) ging nach einem Sturz leer aus. Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) fuhr von Rang 21 noch auf Position sieben vor.

