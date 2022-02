Alexander Grünwald bedankt sich bei Lebensretter Luka Lochoshvili: „Laut unserem Teamarzt hat er dem Teigi vielleicht das Leben gerettet“

via

via Sky Sport Austria

FK Austria Wien gegen RZ Pellets WAC endet mit 1:0. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 21. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC 1:0 (0:0)

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel über den Gesundheitszustand von Georg Teigl: „Er ist bei sich und ein bisschen benommen. Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Es war eine dramatische Szene. Es tut mir sehr leid für ihn, aber es sieht ganz gut aus.“

…über das Spiel: „Es ist ein Spiel, wie es sich die Zuschauer wünschen. Es war alles drinnen mit zwei wirklich guten Mannschaften. WAC spielt hervorragenden Fußball und hat uns alles abverlangt. Wie meine Mannschaft dagegengehalten hat, war überzeugend.“

…zu seiner roten Karte: „Mein Trainerjob bedeutet mir sehr viel. Es ist etwas passiert, was nicht passieren sollte. Ich habe niemanden beleidigt. Ich habe gegen die Getränkekiste getreten, weil es mich in der Situation brutal geärgert hat. Ich weiß nicht einmal, ob es wirklich Elfmeter war oder nicht. Die Entscheidung hat mir etwas zu lange gedauert, obwohl es eine klare Fehlentscheidung war.“

…über Patrick Pentz: „Ich weiß, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Er ist fokussiert und menschlich top. Der Michael Liendl ist auch ein guter Freund von ihm. Ich kann ihm nur gratulieren. Das ist eine Bestätigung seiner Leistung, dass er zwei Elfmeter so hält. Das Drama kann man nicht besser beschreiben.“

…über das letzte Spiel im Grunddurchgang: „Es fehlt kein Punkt, es fehlt ein Sieg. Wir wollen dieses Endspiel gewinnen. Wir wollen drei Punkte machen und sicher in die Meistergruppe kommen. Die Chancen stehen sehr gut. Wenn die Mannschaft eine Leistung wie heute bringt, werden wir das auch schaffen.“

…vor dem Spiel über die Fans: „Es war uns ein Anliegen, dass heute eine tolle Stimmung ist. Die Fans können in diesem engen Spiel ein Pluspunkt für uns sein. Sie haben in den letzten Wochen die Mannschaft gepusht und getragen.“

Patrick Pentz (FK Austria Wien):

…nach dem Spiel über den zweifach parierten Elfmeter gegen Michael Liendl: „Beim WAC habe ich auch schon einen Elfer gegen sie gehabt. Da hat auch der Herr Liendl genau in dieses Eck geschossen und heute wieder zwei Mal. Dass es so aufgeht, ist glücklich für mich.“

…über einen weiteren Schritt Richtung Meistergruppe: „Das ist super, vor allem jetzt im Frühjahr was wir für Leistungen in den drei Spielen gezeigt haben – und drei Mal zu Null. Wir sind unglaublich mit der Truppe hineingestartet. Man merkt auch richtig, wie das Stadion mitgeht. Das war heute eines der geilsten Spiele, die ich hier je gehabt habe. Fans, Mannschaft, Leidenschaft. Das war heute richtig geil.“

…über die Vorbereitung: „Es funktioniert gerade einfach. Wir sind in einem Flow drinnen. Wie man sieht, passen die Abläufe zu hundert Prozent. Wir haben das wirklich verinnerlicht, was das Trainerteam von uns verlangt.“

…über Alexander Grünwald: „Der Grüni ist charakterlich einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Sich so in den Dienste der Mannschaft zu stellen, sieht man nicht oft. Das kann man nur von richtigen Legenden erwarten und sehen. Der Grüni ist eine richtige Legende.“

…über Luka Lochoshvili: „Es ist extrem menschlich vom ganzen WAC in dieser Situation. Da steht der Fußball kurz auf der Seite. Da geht’s vielleicht um ein Leben. Der Herr Lochoshvili hat super Arbeit geleistet. Danke für den Teigi.“

Alexander Grünwald (FK Austria Wien):

…bedankt sich bei WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili: „Ich möchte mich beim Luka Lochoshvili bedanken. Laut unserem Teamarzt hat er dem Teigi vielleicht das Leben gerettet. Deswegen ein großes Dankeschön. Es war wirklich ein Schockmoment.“

…über seine Position im Verein: „Ich bin in den letzten zwei Jahren in eine andere Rolle geschlüpft. Die jungen Wilden sind nachgekommen und haben das sehr gut gemacht. Ich habe nie aufgegeben und will nach dem Leistungsprinzip beurteilt werden. Der Trainer hat gesehen, dass ich heute gut drauf war. Ein Tor im eigenen Stadion vor den Fans ist immer schön. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich mit einem Babybauch jubeln muss und ich bin froh, dass es geklappt hat.“

…über den letzten Schritt im Grunddurchgang gegen die Admira: „Die Ausgangssituation ist sehr gut. Natürlich hätten wir heute gerne heute die Meistergruppe fixiert. Wir sind in einen Flow und werden das in die Südstadt mitnehmen. Dort werden wir den Sack zumachen.“

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Wir sind nach Vorne immer wieder unsauber gewesen und haben die Austria zu Umschaltaktionen eingeladen.“

…über den doppelt verschossenen Elfmeter von Michael Liendl: „Wenn man so lange dabei ist wie Michi Liendl, hat man schon alles mitgemacht. Aber das wahrscheinlich noch nicht. Das wird er sicher noch abhaken.“

Luka Lochoshvili (RZ Pellets WAC):

…über die Aktion mit Georg Teigl: „Ich habe nur gesehen, dass er da lag. Ich bin einfach hingelaufen und habe seine Augen draußen gesehen. Ich habe ein paar Erfahrungen mit Situationen wie diesen. Ich habe seinen Mund geöffnet und ich glaube, dass ich seine Zunge in der letzten Sekunde rausgezogen habe. Gott sei Dank hat er es geschafft. Das Wichtigste ist, dass sein Leben gerettet ist. Ich denke, dass jede andere Person gleich gehandelt hätte. Ich wünsche ihm eine rasche Genesung. Fußball hat viel mit Respekt und Fairplay zu tun.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die Szene des wiederholten Elfmeters: „Regeltechnisch war es korrekt. Sie haben sich dadurch einen Vorteil erschlichen und konnten den Ball klären. Aber sie haben einen Pentz zwischen den Pfosten, der es zwei Mal schafft, einen Elfmeter von Michael Liendl zu halten, was auch nicht alltäglich ist. Bei so einem sicheren Elfmeterschützen ist das eine herausragende Leistung.“

…über die Rolle von Alexander Grünwald im Verein: „Er ist ein Bindeglied zwischen alt und jung, zwischen Trainer und Mannschaft. An solchen Tagen ist er der Matchwinner und die Qualität kannst du auch mit 33 Jahren nicht wegwischen. Deswegen ist er für alle eine Bereicherung.“

…über die Väter des Erfolgs bei der Austria in dieser Saison: „Allen voran Trainer Manfred Schmid, der eine schwierige Situation bei der Austria vorgefunden hat, als er sie übernommen hat. Natürlich auch Manuel Ortlechner, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat und gleichzeitig Sponsoren gesucht hat. Natürlich auch die Mannschaft. Die sind verantwortlich, dass es funktioniert. Diese drei Stützen sind die Väter des Erfolgs.“

Bild: GEPA